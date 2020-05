. Il centravanti polacco, infatti, è ritenuto una prima scelta per Maurizio, per quanto sia considerato in casa Juve l'ideale per completare il reparto e non per essere la prima opzione da centravanti. Milik è una prima scelta per Sarri, anche se poi tra un infortunio e l'altro è stato costretto a lasciare il posto da titolare a Dries Mertens nel Napoli del Comandante. Che però lo ha voluto più di tutti quale erede di Gonzalo, incontrandolo anche di persona pur di convincerlo a vestirsi di azzurro.La rivalità può aspettare in questo caso, il Napoli è in fase di rifondazione e sono pochi i club al mondo in grado di poter accontentare le esigenze di Aurelio De Laurentiis. Se la Juve lo facesse, allora Milik potrebbe andare anche a Torino.È pronto a tentare una nuova avventura, quella della Juve lo stuzzica particolarmente per quanto le alternative non manchino, dall'Atletico Madrid in poi. Al Napoli sono abituati ad affrontare bracci di ferro delicati, la questione non preoccupa particolarmente. Ma strada facendo e allo stato attuale del calcio a livello internazionale, con o senza guerra interna portata avanti da Milik, la richiesta per un giocatore a scadenza di contratto può essere abbassata per necessità.