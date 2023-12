Lafa sul serio espinge sull'acceleratore. Giovedì scorso, giorno in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata a favore della creazione di terze competizioni senza che UEFA e FIFA possano sanzionare i club che vi partecipano (ad oggiancora legate alla Superlega), la società guidata daha fornito i dettagli sul nuovo torneo, ma permanevano diversi dubbi tra cui i finanziamenti e la trasmissione del progetto. Il programma spagnolo El Partitazo di Cope ha fornito ulteriori aggiornamenti sul piano, che prevede di- Confermate le indicazioni sul format della Superlega, un. I primi due saranno composti da 16 club ciascuno e il terzo da 33, i primi due gironi saranno divisi in due gruppi da 8 squadre in un campionato di andata e ritorno in cui ciascuna squadra giocherà 14 partite (7 in casa, 7 in trasferta), mentre la Blue League sarà divisa in 4 gironi da 8 club., le prime quattro dei gironi delle divisioni Star e Gold e le prime due di ogni girone della Blue si sfideranno in una fase finale di ogni Lega che inizierà dai quarti di finale, ognuna delle tre finali si giocherà poi su campo neutro. Gli ultimi due posti della Star League lasceranno il posto in prima divisione alle due finalista della Gold League, lo stesso concetto si applica alle ultime due della seconda divisione che retrocederanno lasciando il posto alle due finaliste della Blue League dove ci sarà una ristrutturazione costante, con 20 club che ogni anno lasceranno il posto ai campioni dei vari campionati nazionali. Nelle intenzioni di A22 Sports c'è anche la creazione di una- Il dubbio era però soprattutto sui possibili guadagni per i club e Cope svela anche questo dettaglio. Per attirare società nella Superlega, A22 Sports mette sul piatto una ricca offerta: nei 3 anni in cui il progetto sarà garantito, verranno messi sul tavolo, che arriveranno da diversi fondi di investimento europei e nordamericani, non dal mondo arabo. Questo denaro verrà distribuito tra le squadre partecipanti, ma dal budget annuale sarebbero sottratti circae per le entità che non fanno parte del progetto.- Un altro aspetto riguarda ladelle partite che, come annunciato da Bernd Reichart, saràper gli utenti. A22 ha ideato una piattaforma chiamata, attraverso la quale prevede di distribuire tutte le gare della Superlega traendo profitti attraverso la pubblicità. Unify, conclude Cope, avrà diverse opzioni: nella versione base, senza bisogno di geolocalizzazione, tutti potranno guardare qualsiasi partita con un modello simile a quello di altre piattaforme di streaming, chi non avrà un account premium tuttavia dovrà guardare la pubblicità, che contribuirà a finanziare la competizione. Chi invece opterà per un livello più alto pagherà di più e avrà accesso a un altro tipo di esperienza, con contenuti premium generati dai club partecipanti.