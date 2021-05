Il Presidente americano dichiara di essere giunti ad unannunciando ciò che i vertici del Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria federale, hanno delineato nelle nuove linee guida.Direttive volte ad incentivare ulteriormente la campagna vaccinale, nonostante in America, il 60% della popolazione adulta abbia già eseguito la prima dose, estendo nelle ultime ore la possibilità anche agli adolescenti partendo dai 12 anni.Biden, mostrandosi per la prima volta in conferenza stampa senza mascherina, dimostra di aver accolto con fierezza ed entusiasmo le nuove linee guida lanciando questo appello:Un primo segnale di allentamento di obbligo di utilizzo di mascherina, si era già manifestato qualche settimana fa, quando il Presidente rivolgendosi alla popolazione includendo anche i “no mask” noti durante il governo Trump, ha voluto mantenere la promessa fatta nel momento del suo insediamento. Egli disse:Il virologo Anthony Fauci ha anche spiegato comei. Aggiunge che non si dovrà abbassare completamente la guardia e che la mascherina andrà infatti indossata in presenza di un vero e proprio assembramento.