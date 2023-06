Niente colpo di coda, anche con un po' di sfortuna:ha fatto vedere un paio di passaggi interessanti in Romania e Georgia, location degli Europei Under 21, uno sprecato da Openda contro l'Olanda e l'altro che avrebbe messo il destinatario in condizioni di conquistare un rigore contro la Georgia, ma l'assenza del Var ha graziato i padroni di casa. Di più: fino a pochi minuti dalla fine della terza partita, contro il Portogallo, il Belgio era qualificato alla fase successiva in virtù del maggior numero di gol segnati rispetto all'Olanda, ma. Stagione finita, quindi, per il numero 90 del Milan, con(contro il Bologna alla primissima apparizione a San Siro)Stimolato in conferenza stampa su come, in ossequio a quella che è definita informalmente teoria del ketchup, l'ex Bruges ha risposto: “Potrebbe essere vero, anche se non è perché segni una volta allora improvvisamente inizi a segnare a ruota. Diventa solo un po’ più facile”.ma che rimane solo nelle formule e nelle proiezioni. E adesso i rossoneri hanno tra le mani una situazione complicata da gestire a pochi giorni dall'apertura del calciomercato estivo.La prima via è quella della, per approfittare dell'addio di Brahim Diaz e provare a convincere Pioli a mantenere tre trequartisti alle spalle della punta. I principali sponsor di De Ketelaere, Paoloe Ricky, non fanno più parte della dirigenza, dunque la sua posizione non è più così stabile. Ecco allora che il belga potrebbe essere, mache una qualsiasi società lo paghiper non sfociare nella minusvalenza, termine bannato dagli uffici di via Aldo Rossi. Possibile, infine, la via del, anche se per il momento non si registrano proposte in arrivo. Di sicuro,. Né De Ketelaere a far sgorgare i primi gol dalla bottiglia di ketchup, né il Milan a trovare più argomenti per un'eventuale vetrina di mercato. .