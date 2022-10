Quel destro a incrociare contro il Palermose lo ricorderà per sempre. Parte da sinistra, si accentra e calcia; un movimento che conosce a memoria, fatto e rifatto ai tempi delle giovanili del Barça. Primo gol tra i professionisti, via la maglia e corsa verso i tifosi per esultare.. Intuizione della Lazio, che in estate l'ha girato in prestito in B per dargli più spazio. "Sensazione indescrivibile" ha scritto l'attaccante classe 2002 sul suo profilo Instagram. Lo sguardo era lo stesso che aveva il ds della Lazio Tare quando gli hanno fatto vedere in video le giocate di Moro.- Non è servito neanche arrivare fino alla fine, il ditone di Igli ha bloccato lo schermo e. Quel ragazzino convinceva tutti, il passato nella Masìa come sinonimo di qualità. Da quelle parti il tiki taka è una filosofia di vita, la voglia di giocare in prima squadra l'ha spinto a lasciare Barcellona: "Lì sarei ancora nelle giovanili". In Italia, invece, può già mettere una bella spunta sul debutto in Serie A, 'fatto'. Era la stagione del Covid, in piena estate- Prima Inzaghi e poi Sarri rimangono impressionati dai numeri di questo talento che in allenamento ha messo in difficoltà veterani come Lulic e Radu. Gioie e dolori nella capitale, un episodio in particolare è ancora ben impresso nella mente del ragazzo: aprile scorso, tarda serata; Raul e il padre sono in macchina sul Raccordo quando un'auto si affianca costringendolo ad accostare. Nulla di buono, perché. Ci metterà un po' a riprendersi, ma oggi Moro ha ritrovato il sorriso, Lucarelli sa di avere un gioiellino tra le mani e lui sgomita per trovare posto lì davanti. Cinque presenze, una da titolare.@francGuerrieri