La rivista inglese FourFourTwo pubblica la classifica dei "migliori 50 allenatori al mondo in attività", relativamente alle squadre di club. La classifica stilata dalla rivista inglese FourFourTwo si concentra sui tecnici che hanno iniziato la stagione in corso sulla panchina di un club: esclusi quindi i tecnici delle nazionali, come Luciano Spalletti. Vi proponiamo tutti gli allenatori italiani presenti fra la 50esima e la 21esima posizione, e poi la TOP 20 completa.



Siete d'accordo con questa classifica?



SCORRI PER LEGGERE: LA TOP 50 DEI MIGLIORI ALLENATORI AL MONDO DI SQUADRE DI CLUB