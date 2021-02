Gli dissero: leggi il giornale,. Passò in rassegna tutte le pagine dedicate al calciomercato, non riuscì a trovare nemmeno una riga. Qui non c’è niente, io non ci sono, esclamòLo rimproverarono: stai guardando nel posto sbagliato, lì ci sono le trattative minori, alza lo sguardo. Lo alzò ed ebbe un sobbalzo.. Si spaventò.Trent’anni dopo,. E’ la conclusione di una, cominciata con un trasferimento da record: quando, nessun minorenne era mai stato pagato tanto. Ma non aveva la forza per resistere a un impatto del genere e si squagliò presto.il 6 dicembre del ’92, a Firenze. Trapattoni era in emergenza, aveva bisogno di un difensore eormai quasi diciottenne, che pareva destinato a diventare un campione., spianando la strada agli avversari con una miriade di errori e un autogol.Eppure. Fece parte di altre grandi squadre:. Ma non riusciva a gestire le emozioni, le pressioni, le responsabilità. Recuperava considerazione e poi precipitava,Dal titolo europeo Under 21 con la squadra dia due apparizioni in nazionale, in mezzo tante stagioni buttate. E, dopo avere smesso di giocare, una vita complicata: il coinvolgimento nel, dieci anni fa, e poida parte dell’ex compagna.A ogni disavventura di Sartor ci tornano in mente quei suoi occhi mai fermi, quel suo sguardo sempre vivo e vigile, curioso e frenetico.Forse da se stesso.@steagresti