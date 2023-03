Tutti gli antagonisti delvarato anni fa dalla Uefa dovranno mettersi il cuore in pace. La federcalcio europea non molla e, anzi, raddoppia, con nuove regole che presto saranno introdotte in vista della nuova Champions League 2024. A confermarlo è stato, Director Financial Sustainability and Research della UEFA, che, nel documento allegato al bilancio della UEFA ha ha spiegato alcune delle novità che presto (ma gradualmente) entreranno in vigore"Le nuove regole sono un’evoluzione del FFP. I regolamenti devono essere costantemente adattati e monitorati in funzione dell’evoluzione del mercato e del contesto in cui operano i club.In primo luogo, è importante riconoscere cheMa, ovviamente, non erano perfette, ed è un processo naturale adattare e migliorare le normative esistenti"Ma è un’evoluzione importante, non solo estetica, è un importante passo in avanti. Oltre a perfezionare le regole esistenti, ne abbiamo introdotte di nuove, in particolare la regola del costo di squadra"."In qualità di organo di governo del calcio europeo, la UEFA ha il dovere di garantire la stabilità finanziaria e continueremo a fare del nostro meglio per far rispettare queste nuove regole. È importante sottolineare che hanno ricevuto un sostegno unanime da tutta la comunità calcistica europea. Ottenere l’approvazione da così tante parti interessate è un risultato importante"."La continuazione del dialogo è fondamentale. Non appena i regolamenti sono stati approvati, abbiamo iniziato a comunicare bilateralmente. Per quanto riguarda le regole stesse, non entrano in vigore tutte in una volta ma attraverso un approccio scaglionato. Ciò consentirà a tutte le parti di abituarsi e di implementarle correttamente""Questo è il nostro obiettivo principale. La società sta appena uscendo dalla pandemia di COVID-19 e molti club si trovano in acque turbolente. Guidarli verso un percorso sostenibile sarà impegnativo, forse più impegnativo di quanto non sia mai stato.