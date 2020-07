Un'Inter vincente da subito, pretese importanti prima di tutto. Non arretra di un centimetronella programmazione per il futuro, questo c'è dietro le sue dichiarazioni sulle "valutazioni" che dovrà fare a fine stagione lui come la società nerazzurra., questo l'auspicio di Antonio e della stessa Inter che non ha intenzione di oggi di pensare a un esonero, un allontanamento o comunque un ennesimo ribaltone in panchina. Ma ci sarà comunque da confrontarsi su nomi, idee e pianificazione futura.- Per questo c'è da farsi trovare pronti in caso di sorprese, pur essendo Conte la totale priorità per il progetto Inter anche nel 2020/2021.: già vincente in Italia e libero dal contratto con la Juventus, Allegri ha unche consentirebbe una corsia preferenziale. Al momento la soluzione è solo e soltantoo dialoghi avviati. Semplicemente, un piano B nella testa della dirigenza nerazzurra solo se con Conte si arrivasse allo strappo. Oggi c'è da giocare, domani da confrontarsi per andare avanti insieme. Nella peggiore delle ipotesi, spunterebbe Allegri. Che è nel mirino delda tempo ma senza decollare nei contatti.