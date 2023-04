Arrivano buonissime notizie in merito alle condizioni di salute dell'ex allenatore di Milan ed Inter Alberto Zaccheroni, che in giornata è stato dimesso dall'ospedale "Marconi" di Cesenatico, dove si trovava ricoverato da qualche settimana in conseguenza dell'incidente domestico del 10 febbraio scorso nel quale aveva subito un grave trauma cranico. L'ex tecnico romagnolo, 70 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva presso il "Bufalini" di Cesena, dove ha osservato un periodo di riabilitazione di un mese.