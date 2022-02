Su Alexandre Lacazette c'è stato l'interesse del Lione per un clamoroso ritorno, ma il mercato di gennaio è terminato per la Francia. Qualcosa si muove ancora in Turchia, dove il Besiktas è in cerca di rinforzi: i bianconeri si sono mossi per l'attaccante transalpino dell'Arsenal, ma le sue richieste hanno scoraggiato una trattativa vera e propria: con ogni probabilità se ne riparlerà in estate.