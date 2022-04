Emil Audero, eroe doriano dopo il rigore parato al capitano genoano Criscito all'ultimo minuto del derby della Lanterna, commenta a caldo ancora commosso: "Il pianto a fine gara mi è venuto proprio spontaneo, di solito cerco di trattenermi ma questo è un sogno. Oggi ci giocavamo tutto, era cruciale per noi. Per loro non è finita, è ancora lunga. Per noi è ossigeno, un respiro bellissimo!"

FINALE DI STAGIONE - "Può ancora succedere di tutto, mettiamo da parte questi 3 punti preziosissimi e poi pensiamo al resto"



CRISCITO - "A prescindere dai colori, capisco perfettamente cosa prova Mimmo: in queste situazioni è un attimo, o io o te"



TIFOSI - "Il pubblico può dare davvero tanto, ci dà davvero qualcosa in più"



