Chloe Sanderson, compagna di Davide Santon, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il personale addio all'Inter, pieno di commozione nonostante i difficili momenti passati nell'ultimo periodo dal marito: "La mia confessione è che mi innamoro di così tanti posti che il mio cuore si spezza sempre a metà negli addii. E non credo nel non attaccamento. Non c’è passione in questo. Credo nel bruciare, nel desiderio. E credo che lasceremo piccoli pezzi di noi stessi in ogni posto che amiamo".



LE MINACCE - Insultato più volte e pesantemente sul proprio profilo Instagram dopo il match con la Roma, nonostante le scuse in campo al triplice fischio sotto la Curva Nord, il terzino aveva deciso di cancellare il proprio account, sparendo dal social. Non la prima volta: anche dopo Inter-Udinese Santon era stato bersagliato dai tifosi. Spesso le minacce lo hanno costretto a sparire. Ora il terzino si rimetterà in gioco nella Roma, ma la compagna non ha dimenticato Milano.