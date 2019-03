Una storia pubblicata forse con leggerezza sulla propria pagina instagram sta aprendo un vero caso mediatico attorno a Barbora Hroncekova meglio conosciuta come la compagna del difensore dell'Inter, Milan Skriniar. Il difensore ha sempre dichiarato il proprio amore per i colori nerazzurri oltre alla volontà di rimanere a lungo a Milano, ma fra le varie voci di mercato si è fatta larga una secca smentita arrivata proprio dalla compagna del centrale.



Sì perché oltre a Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Chelsea, anche la Juventus si è mostrata fra i club più interessati a Skiriniar. Un club non gradito alla compagna Barborah che a domanda diretta ha risposto: "NENAVIDIM Juventus", che tradotto dallo slovacco significa letteralmente "IO ODIO la Juventus". Per un caso che è pronto ad esplodere