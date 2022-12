Mateu Lahoz, detto anche ‘Il protagonista’. Viene da chiamarlo così il fischetto spagnolo, che dopo il record di cartellini gialli al Mondiale, ha deciso di ripetersi pure in Liga. 'Vittime' questa volta i calciatori di Barcellona ed Espanyol in un acceso derby al Camp Nou: 1-1 il finale con pure due rossi.



NUMERI DA RECORD - Non solo i due rossi ma pure 14 cartellini gialli: è il record assoluto di Mateu Lahoz. Il classe 1977, internazionale dal 2011, ha espulso quest’oggi Jordi Alba e Costa nella ripresa: nel recente Mondiale, in occasione di Argentina-Olanda, tra 90 minuti regolamentari, supplementari e rigori ha toccato quota 18 cartellini gialli. Un assoluto record per la rassegna iridata, senza dimenticare i 48 falli. Severissimo, Lahoz si è confermato una certezza: se mancano cartellini chiamate lui e sarete accontentati.