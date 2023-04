Il futuro in attacco del Milan potrebbe chiamarsi Joao Pedro. No, non l'ex Cagliari e nazionale italiano, che gioca e segna in Turchia con la maglia del Fenerbahce: l'attaccante in questione è il classe 2001 del Watford, 11 gol in stagione, il talento brasiliano originario di Ribeirao Preto, scoperto dalla famiglia Pozzo nel Fluminense e lanciato in prima squadra da Claudio Ranieri. L'idolo Ronaldo, il modo in cui ha salvato il suo club di origine e la propria famiglia, con il padre ex calciatore caduto in disgrazia, e il possibile approdo a Milano nella pillola di Magic Box:







