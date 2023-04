Lapo Elkann, su Twitter, commenta con una battuta l'operato dell'arbitro Fabbri durante Juventus-Napoli: "Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock". Poi, poco dopo, il fratello di John Elkann annuncia uno stop momentaneo da Twitter: "Da oggi Twitter chiuso per un po’ perché le mie parole vengano travisate e manipolate". E ancora: "Non sono state travisate e manipolate da Twitter che è top ma da persone , giornali , male lingue ed invidiosi . Ci vediamo presto per cose belle da dire e racontare perché io con la mia squadra non smettiamo mai di creare e di fare perché la vita è una e va vissuta con onestà". Probabilmente si tratta anche di una reazione alle polemiche social di pochi giorni fa sul rapporto con il fratello, polemiche che avevano spinto Lapo a scrivere un post, sempre su Twitter.



