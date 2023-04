Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 3, 2023

. Un semplice tweet sibillino ha scatenato le critiche del web attorno aanche nell'immediato post vittoria del Milan contro il Napoli.A scriverlo è stato su Twitterche ha tirato in ballo l'ormai celebre polemica attorno al bel gioco che la Juve di Allegri non ha davanti a uno spettacolo entusiasmante come quello visto al Maradona in Napoli-Milan.