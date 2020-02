L'attaccante dell'Udinese, Kevin Lasagna ha parlato nel prepartita della sfida contro l'Inter alla tv ufficiale del club nerazzurro: "Sappiamo che sarà una gara molto dura, perché l'Inter è una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo preparato bene la partita in settimana, speriamo di riversare le nostre competenze in campo. Se il mio cuore è ancora nerazzurro? Da bambino ero un tifoso. Da calciatore ho segnato parecchie volte all'Inter. Ora penso all'Udinese ed a fare bene qui. Gotti? Ci ha dato una scossa, anche a livello di gioco. Penso si veda in campo".