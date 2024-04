L'Atalanta prende tempo per De Ketelaere. E se nel suo destino ci fosse ancora il Milan?

"Siamo contenti che domani tornerà a disposizione.". Parole e musica dalla viva voce dell’che, a pochi minuti dall’inizio della prima semifinale di Coppa Italia contro la FiorentinaReduce da un infortunio - distrazione all’adduttore della gamba sinistra - con la sua nazionale durante l’ultima sosta, l’attaccante belga(domenica 7 aprile, ore 18). Da titolare o partendo dalla panchina non è ancora chiaro, anche perché nella settimana successiva i nerazzurri sono attesi dalla complicatissima partita di Europa League, ad Anfield, contro il fortissimo Liverpool di Jurgen Klopp.- Parole di circostanza quelle scelte da Percassi, che in effetti attende l’esito di una stagione che vede l’Atalanta ancora in corsa su tutti i fronti - per conquistare la finale di Coppa Italia servirà ribaltare lo 0-1 di Firenze, mentre la corsa per il quarto ed eventualmente anche il quinto posto per la Champions League è più aperta che mai - prima di decidere insieme al direttore sportivo Tony D’Amico e a Gian Piero Gasperini da chi ripartire l’anno prossimo.fino al 2027 (qualora la Dea procedesse all’acquisto a titolo definitivo):, ma l’ultima decisione passerà dalle valutazioni che verranno fatte in base alle uscite programmate dal club atalantino - Koopmeiners su tutte - sull’intero parco attaccanti che, tra Scamacca, Miranchuk, Lookman ed El Bilal Touré ha fornito risposte alterne.quelle che definiscono il reale spessore tecnico e caratteriale di un calciatore, seppur giovane. Tolta la doppietta contro la Lazio del 4 febbraio scorso,alimentando i dubbi sulla tenuta caratteriale ad alti livelli. Dietro le parole di Percassi si celano dunque legittimi interrogativi che potrebbero anche lasciar pensare che a giugno Atalanta e Milan si ritrovino attorno ad un tavolo per ridiscutere i termini del riscatto. Magari a cifre più basse.- Uno scenario da non scartare ma che alimenterebbe allo stesso domande all’interno dell’area tecnica rossonera. Acquistato per 35 milioni di euro nell’estate 2022 dopo una trattativa estenuante condotta da Paolo Maldini e Ricky Massara,Reduce da uno scudetto vinto contro pronostico e bisognoso di rinforzi più pronti per provare a consolidarsi.E’ una provocazione ma fino ad un certo punto: e se il Milan decidesse di riprovarci l’anno prossimo?, allontanando le voci che lo vogliono destinato alla sostituzione a prescindere dal contratto in scadenza nel 2025. Bocciato da centrocampista offensivo e chiuso in quella posizione da calciatori con caratteristiche fisiche e tecniche diverse - Loftus-Cheek è destinato a rimanere centrale nel Diavolo a prescindere da chi sarà l’allenatore - Charles de Ketelaere ho quella seconda punta al fianco di un vero nove che non è detto che non possa fare comodo nel Milan di domani.- Con Olivierdestinato alla partenza a fine campionato, Noahdestinato ancora a galleggiare tra il ruolo di vice Leao o di prima punta atipica e un Lukan attesa di una presa di posizione definitiva circa il possibile rinnovo del contratto per un’ulteriore stagione,ma dopo un’annata fondamentale dal punto di vista della crescita tattica e psicologica. Tutti argomenti da mettere sul tavolo a giugno, quando Atalanta e Milan si ritroveranno di nuovo l’una di fronte all’altro per prendere una decisione definitiva.