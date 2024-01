L'Atletico Madrid rinforza la difesa verso l'Inter: UFFICIALE Gabriel Paulista dal Valencia

L'Atletico Madrid ha migliorato la sua produzione offensiva, ma deve registrare i meccanismi in difesa: per rinforzare il reparto che negli anni ha fatto le fortune dei Colchoneros allenati dal Cholo Diego Simeone, arriva dal Valencia il centrale brasiliano ex Arsenal Gabriel Paulista, che ha risolto il contratto coi Pipistrelli e si accasa gratis nella capitale.



PUNTELLO - 33 anni, il difensore di piede destro potrà consentire a Witsel di tornare a giocare a centrocampo, dato che il suo inserimento sul centro-destra del fronte difensivo permette di impiegare Gimenez al centro e completare la linea con Hermoso. Lautaro e Thuram, avversari con l'Inter agli ottavi di finale di Champions League, prendono appunti. Paulista si aggiunge al portiere Moldovan e al centrocampista Vermeeren nella lista dei rinforzi invernali dei biancorossi.