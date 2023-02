Tante volte nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Lauren Summer sugli spalti degli stadi, di calcio e non solo, mentre attira su di sè l'attenzione mostrando le sue grazie in topless. All'inizio la bellissima modella aveva provato a buttarla sulla sensibilizzazione per il cancro al seno, ma nelle ultime settimane, riporta la stampa portoghese, ha poi ammesso che il suo scopo "è quello di distrarre i calciatori". Ci sarà riuscita per davvero? Di sicuro le sue immagini fanno il giro del web. Eccola nella nostra gallery.