Ci sono voluti due giorni a"Fa male, molto male. La delusione per non aver riportato la coppa a casa è grande. Abbiamo fatto tutto il possibile per potervi regalare questa gioia, soprattutto a voi tifosi che siete sempre al nostro fianco. Sono molto orgoglioso di questa squadra, perché nonostante le difficoltà e i momenti negativi di questa stagione abbiamo sempre continuato a lavorare intensamente ed in silenzio per raggiungere gli obiettivi e per portare l’Inter più in alto possibile dove merita di stare, come insegna la sua grande storia.Vi garantisco, ce l’abbiamo messa tutta. Torneremo più forti.Grazie ragazziGrazie staffGrazie tifosiGrazie InterLautaro".