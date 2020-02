. Una costante da giorni, settimane e per i prossimi mesi. Perché in Spagna (e non solo) sono tutti pazzi dell'attaccante dell'Inter: un classe '97 che segna a raffica, fa segnare, è stato determinante in Champions League come in Serie A, è un perno della nuova Argentina e dimostra di avere un futuro importante. Ecco perché le big d'Europa lo puntano in vista di giugno e: l'ingaggio di Lautaro è incredibilmente tra i più bassi della rosa nerazzurra, ovvero. Ma il rinnovo sarà un argomento da affrontare solo se saltasse definitivamente il tema cessione, ad oggi comunque da tenere in considerazione.- La società che sta spingendo più di tutte da mesi è il, più insistente e convinto del Real Madrid finora che ha dato solo segnali all'entourage senza passare ai fatti con l'Inter (ma mancano ancora 5 mesi all'attivazione della clausola, inizio luglio...).; Lautaro insieme a Sensi è stato al centro dei discorsi tra le parti nello scorso ottobre in occasione del blitz del ds Ausilio in Catalogna,, vuole assolutamente provare a farne l'erede di Luis Suarez. Dovrà vendere per il Fair Play Finanziario, chiaro; ma ha già. Valutando l'idea di aggiungere uno zero a quella cifra da 1,5 milioni all'anno che guadagna Lautaro, ovvero promettergli un quinquennale vicino ai 10 milioni. Ragionamenti, valutazioni, non ancora proposte ufficiali.LA CLAUSOLA - La dirigenza del Barça in questo caso ha un'idea di base già esposta nei contatti tra le parti: visti i rapporti con l'Inter, provare a, un concetto che tanti top club utilizzano per questioni di bilancio e di Fair Play Finanziario appunto, vedi l'Atlético Madrid con Joao Felix nella scorsa estate proprio con questo tipo di formula., sa che Lautaro riceverà proposte ma lo valutae deciderà il da farsi solo a fronte di una richiesta di cessione dell'argentino, come ribadito da Marotta. Se il Barça proporrà una cifra anche leggermente più alta ma dilazionata,, magari quell'Arturo Vidal che Conte voleva già a gennaio. Con l'Inter che aspetta tranquilla. Ma dovrà fare una scelta con e per Lautaro, molto presto. Perché il Barça non scherza.