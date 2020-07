Il gol del 2-0 segnato contro il Napoli da Lautaro Martienz è stato per il giocatore un'autentica liberazione al punto che la punta argentina dell'Inter ha scelto di esultare mostrando alle telecamere tutta la sua frustrazione.



In particolare nell'ultimo periodo si è parlato tanto dell'interesse del Barcellona per lui e delle voci che lo vogliono come distratto dal mercato e poco incisivo in campo, ma dopo il gol Lautaro ha fatto chiaramente il gesto con la mano del "parlate pure, parlate pure" certificando di essere fortemente concentrato nel suo presente all'Inter.