Lautaro Martinez raccontato dal padre e da Milito: 'Lo volevano in 10 ma l'Inter non ci ha lasciato dubbi'

. La stagione 2023/24 resterà ben impressa nella carriera di, leader e capocannoniere annunicato di quest'annata. Sky Sport ha realizzato un reportage andando nei luoghi in cui è cresciuto, parlando col padree con Diego, fondamentale per il suo arrivo. Ecco le loro parole."Da piccolo lo chiamavano, oppure, in quantoche sarei io. Ai tempi del Racing la sua caratteristica era la potenza, da lì nacque il soprannome, poi anche per come festeggiava i gol incrociando le mani. Non ha sbagliato a decidere di fare il calciatore.Ricordo che andava a vedere la sua camera vuota, a volte metteva a tavola anche per lui sapendo che il piatto sarebbe rimasto vuoto. Fu molto difficile all'inizio, ma sapevamo che quello era il suo sogno ed era sul punto di realizzarlo. Ebbe un momento di fragilità in cui disse 'voglio tornare a casa' quando era al Racing.. Ma noi siamo sempre stati tranquilli, ci siamo sempre confrontati come famiglia in questi momenti, ha sempre chiesto la nostra opinione. Poiora lui ha la possibilità di comandare lo spogliatoio, fare discorsi pre-partita, caricare i compagni. Con la personalità che ha penso possa farlo, mi sento molto orgoglioso di lui e anche tranquillo perché nessuno gli ha regalato nulla per avere questo privilegio. La distanza fa sentire la sua mancanza, ora con i nipoti ancora di più. Li vediamo con le videochiamate tutti i giorni, ma capisci che ti stai perdendo qualcosa", ha detto Mario Martinez.

- "Ho ancora in testa quando lui fa i primi minuti in prima squadra proprio al mio posto.A distanza di anni lo ricordo con affetto. Ricordo che dopo ogni allenamento si fermava, guardava noi più grandi, chiedeva consigli.quando ero dirigente al Racing, il presidente stava cercando di chiudere il suo passaggio in Europa ma non riusciva a fare accordi con altri club. A quel punto, suggerii io l'Inter perchéquando sono a Milano, ma lo lascio tranquillo perché so che ha una famiglia.