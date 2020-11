L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 3-2 contro il Real Madrid: “Si parla troppo di me? “Lo possono dire i giornalisti. Io lavoro per me, per l’Inter e per i miei compagni. Quando segni sei un fenomeno, quando non lo fai sei scarso. Io a volte riesco a farlo altre volte no, ma sono sicuro di fare tutto per dimostrare di essere al livello dell’Inter. Dalla mia parte sono sempre tranquillo, con testa bassa e umiltà”.