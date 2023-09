Un’esplosione di gioia diversa dalle altre perché attesa, chiamata a gran voce dalla Curva già durante le prime due giornate di campionato, in casa contro il Monza e in trasferta a Cagliari: “Siam venuti fin qua per vedere segnare Thuram”, l’urlo compatto dei tifosi, espressione tangibile di un desiderio che sa di rivalsa.. E allora quel gol è un colpo di spugna,I suoi compagni si sono sentiti presi in giro, il belga ha violato tutti i codici e i patti esistenti ad Appiano, guadagnandone disprezzo. Sentimento che Lautaro Martinez, da capitano, ha lasciato emergere senza filtri nel post partita contro la Fiorentina. L’argentino non nomina mai l’ex compagno, corruga la fronte e diventa serio, uno che pare aver già capito come poterlo aiutare nel migliore dei modi e l'assist per il 2-0 ne è il perfetto riscontro.La Thu-La ha spazzato via la Lu-La nel giro di tre partite di campionato.Ieri Thuram ha fatto tutto: gol, assist e rigore procurato. Certo, avrebbe potuto facilmente arricchire il bottino con un altro paio di zampate ben assestate, ma il ragazzo sta prendendo consapevolezza in fretta delle sue qualità e San Siro è li a coccolarselo, pronto ad esplodere di gioia per lui e per le sue giocate.