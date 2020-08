Potrebbe essere il Borussia Monchengladbach la squadra in trattativa con l'Inter per l'acquisto di Valentino Lazaro. Secondo Kicker in Germania potrebbe arrivare in prestito e la conferma indiretta è arrivata anche da Max Eberl, il ds del club tedesco che, pur senza fare nomi, ha confermato di essere al lavoro per un acquisto importante: "Abbiamo sempre affermato di voler ingaggiare due giocatori. Il primo arrivo c'è stato, lavoriamo sul secondo"