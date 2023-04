Emergono nuovi dettagli sulla questione rinnovo tra Pedro e la Lazio. La questione è ingarbugliata dagli accordi che lo spagnolo aveva preso con la Roma per liberarsi nell'estate del 2021. A fare il punto ci pensa oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea anche come Sarri stia spingendo molto per la conferma dell'ala sinistra ex Barça e Chelsea. L'accordo, che il calciatore firmerebbe anche volentieri, alle giuste condizioni, potrebbe prevedere un prolungamento fino al 2024, con un'ulteriore opzione fino al 2025.



Per arrivare alla fumata bianca però serve sbrogliare la matassa dei fili giallorossi. Si pensava che potesse bastare attendere la scadenza naturale dell'attuale contratto, a giugno, per firmarne uno nuovo e aggirare l'ostacolo di soldi da versare alla Roma. Ma da Trigoria, si legge sul quotidiano, temendo un danno di immagine il club ha fatto sapere che nel 2021 riconobbe a Pedro una buonuscita per risolvere anticipatamente il contratto, perché altrimenti avrebbe perso i vantaggi del Decreto Crescita e perché comunque la Lazio non gli riconosceva lo stesso stipendio. L’accordo trovato prevedrebbe però degli step temporali entro i quali la Roma dovrebbe riconoscere differenti incentivi alla firma del nuovo contratto, che vanno dal 50% al 100% del pattuito, a seconda di quando venisse formalizzato l'accordo. Servirà quindi fare chiarezza su questo aspetto per risolvere la situazione e i tempi attualmente sembrano praticamente indecifrabili.