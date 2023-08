Laè nel gruppo X della, insieme a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Questo il verdetto delle urne al Grimaldi Forum di Montecarlo. Ecco per ognuna delle avversarie la formazione tipo, la stella, il cammino di qualificazione e i precedenti contro i biancocelesti.FEYENOORDWellenreut; Hartman, Hancko, Trauner, Geertruida; Wieffer, Timber, Stengs; Paixao, Gimenez, Minteh.Poteva essere il colpo di mercato a centrocampo della Lazio, ma alla fine Wieffer è rimasto in Olanda. Occhio allora al gol del quasi ex...Il Feyenoord è la testa di serie del Gruppo E in quanto campione d'Olanda in carica.Sono sei i precedenti della Lazio contro la squadra di Rotterdam. Bilancio in parità assoluta con 2 pari, 2 vittorie e 2 sconfitte per parte. Nessuna delle due ha mai vinto in casa dell'altra. L'anno scorso, nel girone di Europa League, 4-0 all'Olimpico e 1-0 nei Paesi Bassi. Quest'ultimo ko, decisivo peraltro per l'eliminazione della Lazio.ATELTICO MADRIDOblak; Savic, Hermoso, Witsel; Carrasco, Niguez, De Paul, Barrios, Molina; Griezman, DepayMorata è il pericolo numero 1 in attacco, anche se qualche volta parte dalla panchina. Ma Griezman e Depay non sono da meno. Senza dubbio sono prorpio i Colchoneros la squadra da battere in questo girone.L'Altetico Madrid ha chiuso al secondo posto la Liga 2022-23 e per questo si è garantito l'accesso alla fase a gironi, nell'urna di seconda fascia.Dieci incroci nel passato tra laziali. Sarà una sfida molto calda sugli spalti visto che la tifoseria biancoceleste ha uno storico rapporto di amicizia con i tifosi del Real Madrid. In totale sono 3 i successi dei capitolini, uno solo segno X e 6 sconfitte. Le ultime due nel doppio incrocio ai sedicesimi di Europa League nel 2012.Hart; Taylor, Scales, Lagerbielke, Johnston; McGregor, Turnbull, O'Riley; Yang, Furuhashi, MaedaL'esperto Callum McGregor in mezzo al campo è il faro che guida una squadra comunque compatta e che fa del collettivo il suo punto di forza.Gli scozzesi si sono quaificati direttamentre ai gironi, in quanto campioni in carica della Scottish Premier League.Solo 4 gli incorci passati con gli scozzesi, che però i biancocelesti non sono mai riusciti a battere. Uno 0-0 e un 4-0 nel 1950 in due amichevoli, poi un doppio 2-1 per i biancoverdi di Glasgow nei gironi di Europa League 2019.