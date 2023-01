Contro il Sassuolo domenica Milinkovic punta ad interrompere un digiuno di 80 giorni. Come scrive oggi Repubblica, nella Cronaca di Roma, tanto è passato dall'ultima volta in cui il Sergente ha lasciato il segno in una partita della Lazio. Il 27 ottobre segnò il gol del momentaneo pari all'Olimpico contro il Midtyjlland, poi più nulla. E pensare che a inizio stagione viaggiava sugli stessi ritmi di De Bruyne. A Reggio Emilia i quasi 6000 laziali in trasferta, come anche Sarri e tutta la società si attendono una svolta dal serbo.