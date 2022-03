La Lazio prosegue il lavoro di preparazione della trasferta di Cagliari. A Formello Sarri lavora con la rosa quasi al completo. Solo Lazzari e Cataldi sono fermi ai box. Puntano a tornare per il derby del 20. Intanto il tecnico toscano sfrutta a pieno la settimana senza impegni intermedi per lavorare, sia atletticamente, sia tecnicamente, sull'affinamento del gioco e fa già le prime prove tattiche in vista del match di sabato sera.



Strakosha è tornato oggi a lavorare in gruppo dopo alcuni giorni di riposo programmato. Contro i sardi ci sarà lui ancora a difendere i pali biancocelesti. In difesa tornerà dal 1' Acerbi, mentre davanti si giocano una maglia da titolare Pedro e Felipe Anderson. L'ala spagnola è rientrata in gruppo ieri pomeriggio dopo aver saltato le prime sedute della settimana. Nei giorni scorsi aveva dovuto fare gli straordinari, nonostante una leggera tendinite alla caviglia sinistra. Anche lui sarà comunque a disposizione per i prossimi impegni.