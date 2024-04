Lazio, a giugno sarà rivoluzione totale: Tudor studierà i cambiamenti con la società

La sconfitta neltoglie ogni dubbio sul futuro della: a giugno sarà rivoluzione completa. “Dobbiamo capire chi può crescere lavorando e chi non può farlo - ha detto in conferenza stampa post partita Tudor – è essenziale farlo quando si cambia allenatore”. Un messaggio chiaro, sottolineato oggi anche sulle colonne del Messaggero dove si racconta l’intenzione da parte del club di pianificare le mosse per la prossima sessione estiva e ridisegnare totalmente la rosa.Il tecnico croato si sederà presto al tavolo con Lotito e Fabiani. I problemi sono ben chiari: “Davanti facciamo abbastanza fatica. Ma cambiare la tipologia dei giocatori si fa in estate”.: “L’eccessiva morbidezza in campo si può spiegare con l’essere poco coraggiosi, ma potrebbe pure derivare da questioni fisiche. Quando si scelgono i giocatori bisogna sempre pensare a tutto”. I nomi che sono già certi o che ora rischiano di salutare Formello tra qualche mese sono gli stessi già raccontanti nelle settimane scorse. Da Felipe Anderson a Immobile, passando per Luis Alberto e Kamada. Tanti dubbi stanno sorgendo anche per Zaccagni, nonostante la sua assenza sia stata rimpianta ieri dal mister biancoceleste, e su Romagnoli, senza dimenticare le situazioni di Pedro e Marusic. Mezza squadra in bilico e la prestazione di ieri nella stracittadina non ha certo spostato l’ago della bilancia in loro favore.