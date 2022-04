Lucas Leiva potrebbe rimanere alla Lazio un altro anno. A lanciare questa indiscrezione è oggi Il Messaggero. Il centrocampista brasiliano, in scadenza a giugno, sembrava destinato all'addio, visto che fino alla settimana scorsa non aveva ricevuto alcun segnale dalla società per eventuali rinnovi. Negli ultimi giorni invece si è palesata l'ipotesi di prolungare la sua permanenza nella Capitale di un altro anno.



Al calciatore - che valutava nel frattempo le possibilità di tornare in patria o di provare un'avventura negli USA - non dispiacerebbe restare un altro po' in Italia, dove si trova bene anche con la sua famiglia. Dovrebbe però accettare una sostanziosa riduzione dell'ingaggio. Circa la metà dei 2,3 milioni percepiti ora. Se questo scenario si concretizzerà i biancocelesti potrebbero aver risolto almeno per il prossimo anno il problema in mediana. Si andrebbe avanti con l'alternanza tra Leiva e Cataldi, risparmiando risorse da dirottare su altri innesti necessari alla rivoluzione in rosa.