Via vai sul mercato della Lazio a centrocampo. Secondo Il Messaggero, lo spagnolo Luis Alberto può tornare in patria al Siviglia, mentre in arrivo c'è Matias Vecino. Dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Inter, l'uruguayano ex Fiorentina si è accordato col club biancoceleste del presidente Lotito per un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.