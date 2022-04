La Lazio ha fretta di chiudere per Romagnoli. Il Corriere dello Sport oggi parla della volontà della dirigenza biancoceleste di accelerare la trattativa con il centrale rossonero, in scadenza a giugno, per arrivare nei prossimi giorni alla conclusione della trattativa.



Molto presto - forse già oggi - ci sarà un nuovo vertice con agenti del calciatore, che ha già dato il suo ok a trasferirsi a Roma, accettando di ridursi lo stipendio. Anche Lotito e Tare però devono fare uno sforzo economico in più per trovare un punto d'incontro tra domanda e offerta di ingaggio. Restano per il momento sullo sfondo le altre opzioni per il classe '95. La Juve in particolare vigila attentamente sulla situazione, ma anche alcuni club stranieri si stanno interessando. Non è nemmeno esclusa del tutto l'ipotesi - pur al momento remota - di una permanenza in rossonero. Perciò, per evitare beffe dopo più di un mese di lavoro sottotraccia, la Lazio vuole arrivare al più presto a mettere tutto nero su bianco.