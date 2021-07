Mentre la Lazio è impegnata nella riconciliazione con Luis Alberto, sul mercato torna di moda un nome svincolato. Come riportato stamani da Il Corriere dello Sport Stevan Jovetic è stato accostato di nuovo ai biancocelesti. L'ex Monaco, transitato in Italia con Fiorentina e Inter, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano, verrebbe considerato come vice Immobile con caratteristiche diverse.