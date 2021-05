Francesco Acerbi ieri è stato espulso nel derby: salterà per squalifica il recupero col Torino ma è a rischio pure per l’ultima di campionato. Il difensore della Lazio si è infatti infortunato e lo ha svelato su Twitter: “Ho giocato col male tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa a compagni, mister, tifosi e a me stesso. Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave”.