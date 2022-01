Lavoro tattico nella seduta di oggi a Formello, in vista di Lazio-Empoli. A parte Akpa Akpro, alle 15 nel centro tecnico biancoceleste è presente tutta la rosa, compreso Francesco Acerbi. Intorno alle suue condizioni ruota il possibile ballottaggio in difesa. Se il difensore non dovesse farcela a recuperare dal problema al flessore per giovedì, il mister dovrà scegliere uno tra Patric e Radu per sostituirlo.