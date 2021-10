Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 contro l’Atalanta: “Se abbiamo preso gol nel finale vuol dire che potevamo gestirla meglio, c'è stata una deviazione e poi un gol di stinco. Abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere, il pareggio è un risultato giusto ma potevamo portarla a casa. Loro sono partiti fortissimo ma noi abbiamo tenuto il palleggio e giocato bene, abbiamo avuto le nostre occasioni. Il derby è una gara che si prepara da sola, le altre invece meritano un impegno e un lavoro fatto sui concetti del mister. Oggi era una prova di maturità, soprattutto per l’approccio in trasferta. Abbiamo perso alcune gare ma quella di oggi è stata la gara che dimostra che la strada è quella giusta. Il calcio di Sarri? Abbiamo cambiato totalmente rispetto a Inzaghi, ma è più una fatica mentale che fisica a cambiare i concetti. Oggi come nel derby e contro la Fiorentina abbiamo messo la voglia di darci una mano e chiudere gli spazi in fase difensiva. Piano piano i concetti ci stanno entrando in testa, con continuità. Mantenendo lo stesso approccio contro le grandi e le piccole. Noi dobbiamo entrare in campo per vincere con il nostro gioco. Dobbiamo continuare come oggi”.