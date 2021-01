Il protagonista della classica intervista prepartita in casa Lazio stavolta è stato Akpa Akpro, che oggi partirà dal primo minuto al posto di Luis Alberto ai box dopo l'operazione per appendicite acuta. Ecco come si è espresso l'ivoriano: "Oggi ci aspetta una gara difficile, che cogliamo vincere perché abbiamo bisogno di punti fondamentali. Questa sarà una settimana importante, prima però ci sarà il Sassuolo: fondamentale avere pazienza e mostrare lo stesso spirito del derby".