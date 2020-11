Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, ex Salernitana, si racconta a Footmercato.net: "​Alla fine del mio ultimo anno a Tolosa sono rimasto disoccupato per sei mesi anche se non avevo alcun problema fisico. Così ho pensato fosse giusto lasciare la Francia ma mi sarei aspettato un numero maggiore di squadre interessato. Nell’ottobre 2017 ho fatto un provino con l’Aston Villa ma non è andato bene, mentre a fine gennaio 2018 sono stato chiamato dalla Salernitana, società il cui presidente è lo stesso della Lazio. Mi è stato detto subito che se avessi fatto bene in Serie B avrei avuto la possibilità di approdare a Roma. C’era anche l’interesse della Dinamo Zagabria ma ero affascinato dall’idea di giocare in Serie A. […] So che Inzaghi mi ha seguito lo scorso anno e che mi trovava un profilo interessante. Così sono arrivato alla Lazio e ho avuto la riprova che firmare per la Salernitana fonasse stata la scelta giusta. Adesso gioco per un club che fa la Champions League ed è qualcosa di grande, un privilegio enorme che con tutte queste partite a volte neanche mi rendo conto di avere".