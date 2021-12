Secondo Il Resto del Carlino Lazio e Bologna sono al lavoro per uno scambio. Manuel Lazzari in Emilia, Riccardo Orsolini nella Capitale.



Il quotidiano felsineo sostiene che le due società stiano agendo a fari spenti. L'attaccante piace a Sarri che invece non è riuscito come sperava a tramutare l'esterno ex Spal in un terzino di spinta. Già in estate i biancocelesti avevano provato ad informarsi sull'azzurro classe '97 ma la valutazione di oltre 15 milioni aveva bloccato tutto sul nascere.



Quella però è la stessa cifra che chiede ora Lotito per non dover mettere a bilancio una minusvalenza per il cartellino del numero 29. Visto lo scarso impiego che i tecnici di entrambe le squadre stanno facendo dei due calciatori, Questa ipotesi di scambio potrebbe non essere così inverosimile.