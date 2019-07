Il Milan sogna Correa. Dopo aver inseguito Inzaghi per la panchina e Tare per il ruolo di ds, la dirigenza rossonera vira sul calciomercato. Obiettivo sul piatto: Correa. Fitti i dialoghi in casa Milan con l'agente dell'argentino Lucci, che sta trattando il rinnovo di Calabria e l'eventuale cessione di Suso. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Lucci avrebbe chiesto a Lotito informazioni su Correa. L'argentino si adatterebbe alla perfezione al modulo di Giampaolo, ma la Lazio lo valuta almeno 65 milioni, dopo lo sfavillante finale di campionato. E non ha intenzione di vederlo.