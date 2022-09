Nessun problema per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio ieri aveva interrotto la seduta di allenamento anzitempo, per una botta ricevuta durante la partitella. Si temeva che la contusione potesse avere qualche strascico, invece oggi pomeriggio il numero 32 è sceso regolarmente in campo con i compagni e ha lavorato senza manifestare particolari problemi. Sospiro di sollievo quindi per Sarri, che potrà fare affidamento sul mediano per la ripresa del campionato, domenica contro lo Spezia.