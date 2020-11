Nella giornata di oggi la Lazio entrerà nel vivo della preparazione tattica alla sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone. Pian piano Inzaghi recupera i pezzi. Oltre a Ciro Immobile, stamattina recatosi in Paideia per ottenere l'idoneità a tornare in campo, il tecnico piacentino potrà avere di nuovo a disposizione alcuni calciatori rientrati dai viaggi con le rispettive nazionali. Con ogni probabilità si tratterà del terzo portiere Alia, Marusic e Akpa Akpro. L'ultima gara tutti e tre l'hanno disputata martedì. In dubbio Correa, impegnato fino a mercoledì notte con l'Argentina. Appuntamento per oggi pomeriggio nel Lazio Training Center alle ore 15.