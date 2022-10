Post partita concitato ieri sera all'Olimpico. La direzione arbitrale di Manganiello in Lazio - Salernitana ha fatto saltare i nervi ai biancocelesti. L'ammonizione di Milinkovic, tra i vari episodi, è quella che ha sollevato le maggiori polemiche e rimostranze da parte di tutta la squadra anche dopo il fischio finale. Nel tunnel degli spogliatoi, come riporta oggi Il Messaggero, è sceso anche il ds Igli Tare, furioso con il fischietto di Pinerolo e con tutta la squadra arbitrale.



Anche l'anno scorso, con lo stesso direttore di gara si verificò una situazione simile. Zaccagni venne ammonito in maniera discutibile e dovette saltare il derby per squalifica. Nel post partita le reazioni e i toni non furono troppo diversi da quelli di ieri.