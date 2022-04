Ciro Immobile oggi può mettere a segno un altro record. L'attaccante della Lazio è a 24 gol in A, con una rete oggi contro il Torino diventerebbe il terzo di sempre a segnarne almeno 25 in tre campionati diversi, dopo Nordahl e Nyers. A riportare la statistica è l'edizione odieran di Repubblica che sottolinea anche l'occasione per gli uomini di Sarri di sfatare un tabù stagionale: riuscire a vincere tre partite di fila.