Nuovo striscione da parte dei tifosi della Lazio contro Nicolò Zaniolo. Dopo quello di ieri, in cui veniva offeso il centrocampista per l'infortunio al ginocchio, oggi i supporters biancocelesti hanno esposto uno striscione in zona Ponte Milvio: "A casa di Zaniolo questo è sicuro, oltre al ginocchio c'è de rotto pure er c..o".